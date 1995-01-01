Рубленные дома и бани из архангельской сосны

Компания "Русские Экохоромы" (является ребрендом компании "Русский терем") больше 20 лет строим рубленные дома из архангельской сосны, адаптированных к российскому климату. Хотите построить для себя и близких теплый и уютный дом из экологичных материалов? Мы поможем.
Свой дом из рубленного дерева – это:
Качественно. Используем только проверенную и качественную технологию строительства рубленных домов и бань.
Безопасно. Рациональные планировки, экологически чистые стройматериалы, соблюдение международных стандартов качества – всё это гарантирует здоровье и счастье жильцов. Вы платите не только за уютное место для отдыха, но и за отсутствие проблем со здоровьем в будущем.
Удобно. За последние 20 лет работы наши инженеры внесли доработки в стандартную технологию строительства рубленных домов. Мы улучшили большинство конструктивных решений пола, стен и кровли. Это выгодно отличает "Русские Экохоромы" от других компаний в сфере строительства рубленных домов.
Клиенты высоко оценивают нашу работу – посмотрите самые популярные проекты.
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Если типовые проекты вам не подходят, мы сделаем оригинальный проект дома.
У рубленных домов свои преимущества и несколько недостатков. Узнайте о них и сделайте правильный выбор.
Плюсы рубленных домов:
Недостатки есть, но мы приняли меры: доработали основные узлы фундамента, перекрытий, стен и кровли. Благодаря этому наши дома стали надежнее, теплее и долговечнее, чем дома, построенные другими компаниями по классической технологии.