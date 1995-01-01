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В лучших традициях "Русские Экохоромы"
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Рубленные дома и бани из архангельской сосны

Компания "Русские Экохоромы" (является ребрендом компании "Русский терем") больше 20 лет строим рубленные дома из архангельской сосны, адаптированных к российскому климату. Хотите построить для себя и близких теплый и уютный дом из экологичных материалов? Мы поможем.

Свой дом из рубленного дерева – это: 

Качественно. Используем только проверенную и качественную технологию строительства рубленных домов и бань.

Безопасно. Рациональные планировки, экологически чистые стройматериалы, соблюдение международных стандартов качества – всё это гарантирует здоровье и счастье жильцов. Вы платите не только за уютное место для отдыха, но и за отсутствие проблем со здоровьем в будущем.

Удобно. За последние 20 лет работы наши инженеры внесли доработки в стандартную технологию строительства рубленных домов. Мы улучшили большинство конструктивных решений пола, стен и кровли. Это выгодно отличает "Русские Экохоромы" от других компаний в сфере строительства рубленных домов.


>20
лет строим из архангельской сосны
Работаем с февраля 1995 г.
>240
проектов выполнено
Проекты, доказавшие свою надежность + бесплатная доработка проектов под индивидуальный размер (для оптимизации по бревну)
67
сотрудников
В штате только опытные сотрудники, которые успешно справляются с поставленными задачами.
Проекты

Клиенты высоко оценивают нашу работу – посмотрите самые популярные проекты.

Дом Благодать
  • Общая S: 520 м²
  • Этажность: 2
  • от 4 600 000 руб.
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Дом Гранд Шале
  • Общая S: 570 м²
  • Этажность:
  • от 5 000 000 руб.
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Баня Банька
  • Общая S: 38 м²
  • Этажность: 1
  • от 420 000 руб.
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Посмотреть все типовые проекты

Если типовые проекты вам не подходят, мы сделаем оригинальный проект дома.

О технологии

У рубленных домов свои преимущества и несколько недостатков. Узнайте о них и сделайте правильный выбор.

Плюсы рубленных домов:

  • Тепло. Деревянные рубленные дома отлично защищают от холода зимой и от жары летом благодаря тому, что материал обладает низкой теплопроводностью. Хорошо подогнанные друг к другу брёвна берегут от морозов намного лучше, чем кирпичная стена. Кроме того, их не нужно дополнительно утеплять снаружи, так что вы можете сэкономить
  • Экономия на отделке. Срубы не обязательно отделывать изнутри и снаружи. Красивые бревенчатые стены великолепно выглядят и придутся по вкусу поклонникам стиля «кантри». Их можно сделать ещё более эффектными, если обработать специальными лаками и отшлифовать.
  • Легко дышать. Деревянные стены «дышат», обеспечивая воздухообмен между внутренними помещениями и улицей. Поэтому даже без установки кондиционера в доме поддерживается оптимальная влажность. Кроме того, в срубах чувствуется особый запах, он отлично успокаивает и расслабляет.
  • Дом с душой. Срубы великолепно выглядят. Заказывая их строительство, люди получают не бездушные каменные коробки, а уютные деревянные дома, которые отлично смотрятся на фоне окружающей природы.

Недостатки есть, но мы приняли меры: доработали основные узлы фундамента, перекрытий, стен и кровли. Благодаря этому наши дома стали надежнее, теплее и долговечнее, чем дома, построенные другими компаниями по классической технологии.