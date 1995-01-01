Рубленные дома и бани из архангельской сосны

Компания "Русские Экохоромы" (является ребрендом компании "Русский терем") больше 20 лет строим рубленные дома из архангельской сосны, адаптированных к российскому климату. Хотите построить для себя и близких теплый и уютный дом из экологичных материалов? Мы поможем.

Свой дом из рубленного дерева – это:

Качественно. Используем только проверенную и качественную технологию строительства рубленных домов и бань.

Безопасно. Рациональные планировки, экологически чистые стройматериалы, соблюдение международных стандартов качества – всё это гарантирует здоровье и счастье жильцов. Вы платите не только за уютное место для отдыха, но и за отсутствие проблем со здоровьем в будущем.

Удобно. За последние 20 лет работы наши инженеры внесли доработки в стандартную технологию строительства рубленных домов. Мы улучшили большинство конструктивных решений пола, стен и кровли. Это выгодно отличает "Русские Экохоромы" от других компаний в сфере строительства рубленных домов.

>20 лет строим из архангельской сосны Работаем с февраля 1995 г.



>240 проектов выполнено Проекты, доказавшие свою надежность + бесплатная доработка проектов под индивидуальный размер (для оптимизации по бревну)